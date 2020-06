Cette chronique est tirée de l’émission « À Veghja » en partenariat entre RCFM et France3 Corse Via Stella.

Francine Massiani, Jean-Charles Marsily et Marc'Andria Castellani

Une thématique est traitée chaque mois par Francine Massiani, Jean Charles Marsily et Marc’Andria Castellani avec un invité témoin présent en plateau pour éclairer les auditeurs et les téléspectateurs. Réalisation pour France 3 Corse Via Stella de Manu Cardi.Différents thèmes comme l’exil, l’Italie, l’interdit ont été illustrés par l’intervention d’artistes sur le plateau

Cette semaine :

Lea Antona canta "A serva” d’Alanu di Meglio



Lesia Emmanuelli canta "Golu" di Ghjuvan Teramu Rocchi cù Marc’Andria Castellani à a chitara

"Paisaghji" de Jacques Fusina, chantée par Jean-Luc Geronimi, accompagné à la guitare par Jean-Paul Colombani