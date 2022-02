“A wort em hàls”, le nouvel album de Jaki Koehler

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter des extraits de l'EP de Jaki Koehler Copier

Aujourd’hui, je vous présente un EP en alsacien, sorti en CD physique, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming vendredi dernier. AWEH [BOB], cela n’a rien à voir avec le salut romain, gall, c’est un acronyme AWEH qui signifie a wort em hàls, un mot dans la gorge, et Jaki Koehler de Plaine dans la Haute-Vallée de la Bruche l’a bien sorti. Am kleine Weyer, au petit étang, il y en a beaucoup dans son coin. Jaki Koehler a longtemps été batteur professionnel et ça s’entend, la batterie a gardé une place particulière, il a oeuvré dans le domaine du jazz, pour les revues du Barabli et de la Choucrouterie, aussi, a enregistré dans son studio de nombreux artistes alsaciens. C’est la première fois qu’il a pris la plume en alsacien, et ses mots ne finissent pas sous le tapis. Underem Teppi! Vous retrouverez les titres en intégralité ainsi que l’interview de Jaki Koehler il y a quelques jours dans Rhin ùn Nüss sur France Bleu Elsass, pour l’écouter parler de son EP e Wort em Hàls, disponible en physique au prix de 15 €, ou sur les plateformes de streaming musical légal.

Pour commander A.W.E.H., A wort em hàls, sur CD au tarif de 15 € + frais de port, vous pouvez écrire à Jaki Koehler. Le lien PayPal sera fourni à la commande, c'est également possible par virement.

Le CD physique est également disponible à la Cavine à Plaine, la boutique de Jaki Koehler.

La Cavine

1785, route de Saint Blaise La Roche

67420 Plaine

Ouvert du mardi au samedi de 10h - 12h30 et de 15h -18h30 III Shop fermé les lundis et mercredis matins

Le site internet où retrouver les actualités de Jaki Koehler.

A.W.E.H. est disponible sur les plateformes numériques :

