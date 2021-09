ABBA, le groupe mythique annonce son grand retour avec "Voyage"

Non, vous ne rêvez pas. 40 ans depuis leur dernier album "The Visitors", le groupe Suédois est bel et bien sur le point de revenir avec de nouvelles chansons (à découvrir ce jeudi dès 19h et ce vendredi toute la journée) et semble t-il une grande tournée internationale. Le tabloïd anglais The Sun avance même que leur tournée sera une célébration de leurs "classiques" à travers des hologrammes.

C'est qu'Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid savent entretenir le suspens. Depuis quelques jours d'étranges teasers ont déferlé sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et même TikTok. À chaque fois la même image énigmatique, représentant quatre planètes parfaitement alignées, en pleine éclipse. Le bon moment pour revenir et entamer un "Voyage" dans le temps ?

Voyage imminent

"Voyage" semble justement être le nom de ce 9e album tant attendu. Pourquoi "Voyage" ? Le titre comportera t-il du français comme "Voulez-vous" ? ABBA refera t-il des titres disco, qui ont fait leur succès ? Allons-nous découvrir les fameux hologrammes ? Tant de questions qui nous brûlent les lèvres et qui trouveront leurs réponses dans un livestream unique, en direct sur Youtube ce jeudi 2 septembre à 18h45 (heure de Paris) et sur France Bleu dès 19h00.

Merci d'avoir attendu, le voyage est sur le point de commencer. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid.

Et comme une surprise n'arrive jamais seule, le nouveau single d'ABBA sera diffusé sur France Bleu ce jeudi dès 19h00, puis vendredi dès 5h dans le Club des lève-tôt, et tout au long de la journée !

Une attente à son paroxysme

La semaine dernière, d'étranges images des quatre planètes en pleine éclipse ont envahi les rues de Londres, avec les mentions "ABBA Voyage" et "02.09.21". De quoi exciter les fans, qui avaient tiré un trait sur un retour de leur groupe favori, quarante ans après leur dernier album. "Je me sens comme un adolescent !" commente un anglais sur Youtube. L'excitation est à son comble !

Des titres mythiques

"Dancing Queen", "Mamma Mia", "Money, Money, Money", "Waterloo", "I do, I do, I do, I do", "Fernando"... La liste des tubes planétaires d'ABBA est longue ! Depuis leur révélation au Concours Eurovision de la chanson en 1974, le groupe affirme avoir écoulé au moins 380 millions de disques dans le monde.