Abers Road est un road trip sur les routes bretonnes. Gaëtan Roussel part à la rencontre d'artistes attachés à la Bretagne. Ensemble ils découvrent la région et nous proposent un concert acoustique. Abers Road #1 : Gaëtan Roussel et Renan Luce.

Abers Road. Gaëtan Roussel et Renan Luce en road trip musical dans le pays de Morlaix

Renan Luce et Gaëtan Roussel sur le tournage de Abers Road. Cette route des Abers est la nouvelle émission musicale itinérante de France 3 Bretagne et de France Bleu.

Abers Road, titre de cette émission musicale est road movie en Bretagne. C'est également une référence au titre Abbey Road des Beatles.

Gaëtan Roussel part au volant du van Abers Road à la rencontre d'artistes très attachés à la Bretagne, parce qu'ils y vivent ou parce qu'ils y trouvent une inspiration forte.

Abers Road #1 : Gaëtan Roussel chez Renan Luce

Le premier hôte de Gaëtan Roussel est Renan Luce.

Les deux artistes se retrouvent chez Renan Luce dans le nord Finistère. C'est là qu'il a installé un studio dans sa maison pas très loin de la Baie de Morlaix.

Ensemble ils reprennent des titres de leurs répertoire, mais aussi des chansons de Renaud et des Innocents.

Abers Road avec France Bleu et France 3

Cette série d'émissions et de concerts est réalisée un partenariat entre France 3 Bretagne et les France Bleu de Bretagne, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel.

Abers Road #1 avec Gaëtan Roussel et Renan Luce sur France Bleu Armorique, c'est à écouter du lundi 29 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021 à 17h50, et en intégralité samedi 3 avril 2021 à 12h30.

