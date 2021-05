Les France Bleu de l'Ouest vous proposent une série de rendez-vous où l'auteur-compositeur et interprète Gaëtan Roussel part à la rencontre de chanteurs installés en Bretagne. Gaëtan Roussel s'est rendu chez Jane Birkin, entre l'Aber-Wrac'h et l'Aber-Benoît.

Abers Road le live - Gaëtan Roussel & Jane Birkin entre live musical intime et découverte du Pays des Abers

Abers road n° 2 : Jane Birkin reçoit Gaëtan Roussel dans son refuge du nord-Finistère pour un live intime.

Un lieu hors du temps et hors du commun, à l'image de l'artiste.

Dans cette demeure immense qui surplombe l'Aber-Benoît, les souvenirs d'une vie riche de joies, de rencontres, d'aventures, de vertiges et également de peines.

Mini concert Gaëtan Roussel et Jane Birkin

Une session musicale improvisée, enregistrée par France 3 Bretagne et France Bleu Breizh Izel

A écouter sur France Bleu Breizh Izel du lundi 17 au jeudi 20 mai à 16h20 :

Accompagnés de Colin Russeil au Rhodes et de Mirabelle Gilis au violon, Gaëtan Roussel et Jane Birkin vous offrent cinq morceaux : "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve", "Les dessous chics", "Brest", "Il y a" et "Les jeux interdits".

Vendredi 21 mai entre 17h30 et 18h00 : diffusion du live en intégralité

Abers Road avec France Bleu et France 3

Cette série d'émissions et de concerts est réalisée un partenariat entre France 3 Bretagne et les France Bleu de Bretagne, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel.

►Abers Road avec Jane Birkin le 21 mai à 22h45 sur France 3 Bretagne

►Abers Road avec Renan Luce ici pour revoir l'émission sur France 3 Bretagne

Prochaine escale d'Abers Road, le road trip musical de Gaëtan Roussel :

à Bréhat et sur la côte de granit rose avec Raphaël

De bien belles rencontres, humaines et musicales que France 3 Bretagne et France Bleu auront bientôt le plaisir de vous présenter. Gaëtan Roussel et son van n'ont pas fini d'explorer la Bretagne.