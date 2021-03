Abers Road le live - Gaëtan Roussel & Renan Luce entre live musical intime et découverte de la baie de Morlaix

Les France Bleu de l'Ouest vous proposent une série de rendez-vous où l'auteur-compositeur et interprète Gaëtan Roussel part à la rencontre de chanteurs installés en Bretagne. Pour ce 1er rendez-vous, Gaëtan Roussel s'est rendu chez Renan Luce dans le nord Finistère

L'artiste choisi fait découvrir les lieux qu'il affectionne particulièrement. Avant d'interpréter ensemble des morceaux de leurs répertoires... ou pas !

Abers road n° 1 : Renan Luce reçoit Gaëtan Roussel dans son studio près de Morlaix pour un live intime

A écouter sur France Bleu Breizh Izel du lundi 29 mars au jeudi 1er avril à 16h35 :

Lundi : Renan Luce commence par nous présenter l'endroit où nous sommes

Mardi : Renan Luce évoque pour commencer la nature qui entoure le lieu où l'on se trouve. Avant d'interpréter un morceau de son répertoire : "Citadin"

Mercredi : Ils ont choisi d'interpréter un titre de Renaud "En cloque". Explication sur ce choix

Jeudi : L'idée est donc de partir en balade pour faire découvrir les endroits qu'affectionnent Renan Luce

Vendredi 2 avril entre 17h30 et 18h00 : diffusion du live en intégralité

Une collaboration entre les France Bleu de l'Ouest et France 3 Bretagne

Abers road le live : Gaëtan Roussel et Renan Luce - Benoit Thibaut FTV

Les deux artistes se retrouvent chez Renan Luce dans le nord Finistère. C'est là qu'il a installé un studio dans sa maison pas très loin de la Baie de Morlaix. Ensemble ils reprennent des titres de leurs répertoires, mais aussi des chansons de Renaud et des Innocents.

Abers Road avec France Bleu et France 3

Cette série d'émissions et de concerts est réalisée un partenariat entre France 3 Bretagne et les France Bleu de Bretagne, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel.

Prochaines escales d'Abers Road, le road trip musical de Gaëtan Roussel :

dans les Abers avec Jane Birkin

dans le Golfe du Morbihan avec Laurent Voulzy

à Bréhat et sur la côte de granit rose avec Raphaël

De bien belles rencontres, humaines et musicales que France 3 Bretagne et France Bleu auront bientôt le plaisir de vous présenter. Gaëtan Roussel et son van n'ont pas fini d'explorer la Bretagne.