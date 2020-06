Agathe Denoirjean en concert dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live

Retrouvez Agathe Denoirjean en direct dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live mercredi 17 juin à 20H30 sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Agathe Denoirjean, artiste de Limoges est musicienne dans l'âme ! Pour elle la musique est essentielle, au point de s'y consacrer en dépit d'études sûrement prometteuses. Elle compose, elle propose ses textes et musiques au travers de plusieurs groupes et parallèlement seule sur scène, guitare à la main. Un univers tendre, parfois acidulé dans lequel on y retrouve toujours le talent et ce grain de folie qui fait d'elle une artiste attachante !

Agathe Denoirjean / Mai 2020 - ©AgatheOfficiel FB

Elle dit "aime"

Elle aura arpenté plus d'une scène dans sa ville natale Limoges mais aussi à travers des tournées et festivals. Et, c'est un virage important qui s'opère en 2017 lorsque que Agathe Denoirjean est sélectionnée pour l'émission The Voice. Elle proposera une interprétation de "je dis aime" de Matthieu Chedid. Pari osé, pari gagné ! Elle fera un excellent parcours dans cette émission et permettra d'être révélée aux oreilles d'un large public. Pour reprendre les paroles de la chanson de M, ce que Agathe Denoirjean "sème sur la planète" c'est un univers musical fait de douceur et d'authenticité.

Une musique éclectique

Si Agathe revendique la chanson en français, elle aime aussi citer ses références musicales qui vont des musiques du monde à Amy Winehouse. Et on retrouve toutes ces influences dans ses compositions.

Cet éclectisme, elle le transmets à travers quelques formations musicales comme "Hang Metis" où elle pose sa voix qui transcende les instruments de ces 4 musiciens pour nous livrer une musique aux couleurs généreuses de la World Music et du jazz .

Agathe en solo, c'est avec une guitare ou un ukulélé sur scène..excellente instrumentiste et compositrice, elle sait captiver l'attention avec une musique acoustique teintée de soul et de pop.

Une soif d'apprendre en permanence l'entraîne ici et ailleurs pour s'enrichir de toutes les expériences possibles et développer de nouvelles compétences.

Elle l'avait annoncé, l'année 2020 sera son année ! Ces derniers mois ont, comme pour beaucoup d'entre nous, chamboulé un peu ces projets, mais Agathe profitera de ces moments de solitude pour peaufiner l'album tant attendu .

Cette année sera l'année de mon album ! Plusieurs nouveautés : il y aura du live insta, du FAQ, plus de présence sur les réseaux sociaux, un album lourd et surtout des concerts. J'ai hâte / Agathe@Instagram Janvier 2020

Des mois de travail pour cet album que l'on a hâte de découvrir ! En voici un premier extrait "Pluie d'été"

Agathe vous séduira par sa simplicité, sa générosité et son énergie.