Aïsha (The Voice) et Home Made fêtent la musique place de la Clautre à Périgueux avec France Bleu Périgord

France Bleu Périgord présente sa Fête de la musique à Périgueux place de la Clautre mercredi 21 juin 2023 dés 19h30.

Aux côtés d’artistes périgourdins, chantez et dansez pendant plus de 3 heures. Sur scène : la chanteuse Aïsha, remarquée dans l’émission The Voice et le groupe Home Made, les créateurs du « Rock Manège ».

ⓘ Publicité

Home Made, créateur du rock manège

Home Made , créateur du « Rock manège », est un groupe de compositions originales comprenant 4 musiciens : basse, batterie, claviers, saxophone autour de Dylan, jeune guitariste-chanteur aux solos ravageurs, un personnage à la voix rauque qui envahit littéralement la scène. Les compositions sont pulsées et orientées rock 70's (français & anglais).

Dylan est originaire de La Coquille, Carl d'Atur et les 2 autres musiciens sont de la Dordogne.

Après des apparitions de Dylan dans des concerts de M, un concert survitaminé du groupe à La Coquille et la sortie de leur 1er album "First crash", Home Made livrera un concert brut et sincèrement électrique pour la Fête de la Musique.

HOME MADE 4D Live - Dévergondage à La Coquille - Extrait Concert

Aïsha, un talent The Voice

Talent révélé dans « The Voice » (édition 2023, dans l'équipe Big Flo et Oli), Aïsha est une jeune artiste néerlandaise de 18 ans, installée à Carves en Dordogne. Passionnée de musique et de cinéma, elle écrit ses chansons et des courts métrages. Elle chante sur des scènes et joue dans des petits projets étudiants. « Je suis déterminée à réussir dans ce domaine car c’est mon rêve et je suis prête à tout pour vivre mon rêve ».

Aïsha interprètera, lors de la Fête de la Musique à Périgueux, un programme de standards du rock des années 70 à 2000.

Aïsha jeune chanteuse et comédienne périgourdine à la Fête de la musique 2023 de France Bleu Périgord - Aïsha Folson-Vanweersch

Programme de la soirée Fête de la musique

La soirée de la Fête de la musique proposée par France Bleu Périgord est animée par Julien Pelé et Benoit Chomaud sur la place de la Clautre à Périgueux dés 19h30.

19h30 « Le Before » avec Julien et Benoit avec un Blind Test et des goodies à gagner

20h00 Présentation de la soirée France Bleu Périgord

20h15 Concert Home Made

21h45 Concert Aïsha

23h00 Suite de la soirée festive avec le concert de Bal Chaloupé avec la ville de Périgueux