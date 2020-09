Akhenaton sur France Bleu Provence ce vendredi 25 septembre pour l'anniversaire de France Bleu

Figure emblématique du Rap français, voire de la Culture française tout court, Akhenaton a accepté de passer la journée du vendredi 25 septembre à l'occasion du 40ème anniversaire du réseau France Bleu. En effet, cela fait 40 ans maintenant que nos 44 radios locales vous informent et vous divertissent chaque jour, au plus près des territoires et des humains qui les font vivre.

Pilier du Rap français, que ce soit avec IAM ou en Solo, Akhenaton est une figure incontournable, de Marseille, de la Provence et de la France d'un point de vue national et international. Il nous fait le plaisir et l'honneur de passer la journée sur notre antenne et nos réseaux sociaux.

tournée IAM 2021

Ce sera l'occasion de parler de lui, de ses projets, des sujets qui lui tiennent à cœur.

Nous évoquerons également la prochaine tournée d'IAM, en avril 2021, qui traversera le pays de part en part, pour finir le 30/04 en apothéose à domicile au Dôme de Marseille !

Restez connectés !