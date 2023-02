Alain Chamfort, le plaisir de la chanson toujours intact

Alain Chamfort à Tourcoing pour un concert Show Must Go Home

"Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec une vérité totale!"

Jeudi 26 janvier dernier, l'invité de la soirée "SHOW MUST GO HOME" était le toujours élégant, Alain Chamfort.

Le concept de la soirée était de faire jouer un artiste dans un lieu unique pour un public restreint. C'est donc chez un antiquaire "Matériaux Authentiques" qu'Alain Chamfort s'est retrouvé pour proposer ses plus grands tubes mais aussi ses dernières chansons.

Laurent Dereux l'a rencontré après les répétitions et avant l'arrivée du public.

Alain Chamfort se confie sur sa musique, sa carrière, ses envies et son rapport avec le piano, un instrument qu'il affectionne tout particulièrement

A 73 ans, Alain Chamfort est toujours aussi amoureux de la musique. Il est d'ailleurs actuellement en studio pour préparer un nouvel album à découvrir cette année, sans doute le dernier de sa carrière nous confie-t-il.

Laurent Dereux et Alain Chamfort à Tourcoing - Laurent Dereux

Aucun soucis pour Alain Chamfort de chanter ses plus grands tubes. Il n'a d'ailleurs pas de chanson préférée, mais le titre qui restera sans doute comme étant son plus grand succès, c'est bien sûr "Manuréva". Une chanson écrite par un certain Serge Gainsbourg

Alain Chamfort et son pianiste pendant les répétitions de son concert privé pour SHOW MUST GO HOME - Laurent Dereux

"Show Must Go Home" propose régulièrement des concerts d'artistes dans des lieux d'exceptions.