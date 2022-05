INTERVIEW. Génération 80-90 samedi à Bergerac avec Alain Llorca de Gold

Faille spatio-temporelle samedi soir

Samedi 7 mai, de nombreux artistes dont les titres ont occupé le hit parade français des années 80-90 sont à la Foire Expo de Bergerac. Et ça tombe bien, parce que sur Internet, à la radio ou à la télé, on ne cesse d'entendre que "c'était mieux avant".

Alain Llorca : c'est l'âge d'or de Gold

Bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca nous invite à faire un bond dans le passé au cœur des années 80, samedi à Bergerac. Il sera présent sur le plateau de Génération 80 90.

Les tubes de Gold : on les connaît par coeur et on se plait à les chanter à tue-tête en soirée. Un groupe incontournable de cette époque dont la chanson "Ville de lumière" résonne avec l'actualité. Malheureusement.

🎧 A écouter : l'interview d' Alain Llorca

Alain Llorca samedi à Bergerac Copier

L'aventure Gold a commencé avec Un peu plus près des étoiles ?

Eh oui! J'avais commencé bien avant avec les bals et les concerts, mais du coup c'est vrai que ça a été le début d'une aventure fabuleuse en 84 et ça n'a pas arrêté jusqu'à 91. Pendant sept ans, on a envahi les ondes et les chaînes de télévision.

Ville de lumière a une résonance particulière aujourd'hui en 2022 avec le conflit en Ukraine...

Cette chanson est toujours d'actualité malheureusement. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette mélodie n'était pas du tout destinée à parler d'une ville en guerre, mais d'une chanson d'amour des "filles de lumière, femmes dans mes bras". Et le chanteur n'en a pas voulu à l'époque. "Non, je ne peux pas chanter ça. On est un groupe, c'est trop personnel" disait-il. Et du coup, notre parolier qui s'appelait Jacques Cardona, qui est maintenant décédé, qui était le ciment du groupe, a repris sa copie. Au lieu de Fille de lumière, il a fait Ville de lumière. Il est parti sur sur ce thème d'une ville en guerre qui malheureusement prend tout son sens encore aujourd'hui. Chaque fois que j'ai la chance de la chanter, c'est une grosse, grosse émotion quand je vois tous ces smartphones qui s'allument et bien évidemment, on pense à l'Ukraine bien sûr.

Vous imaginiez qu'en 2022, toutes les générations viendraient, comme par exemple samedi à Bergerac, reprendre les tubes avec vous en chœur?

On était loin de s'imaginer ça. C'est inouï ce qui nous arrive parce que presque 35 ans après, on remplit les salles, et des grandes salles, des zénith, des parcs d'expo, des arénas. On est en train de toucher une quatrième génération. Ce n'est que du bonheur pour nous. On se régale toujours autant à chanter nos tubes et on voit ses yeux qui brillent, ses sourires dans le public. Il n'y a pas plus belle récompense pour un artiste que de voir ses chansons, même 30 ans après, reprise en chœur par des des mômes de 50 ans. C'est fabuleux.

Soprano a repris Un peu plus près des étoiles, changeant un peu le rythme de la chanson, et les paroles. Que pensez-vous de cette reprise?

Je m'en réjouis parce que encore une fois, ça va toucher une nouvelle génération. Et tous les mômes qui écoutent Soprano, ils pensent peut être que c'est lui qui a fait la chanson. Et non, mais on existe à travers ces jeunes artistes et qui ont du talent, ma foi. Bien sûr, j'ai adoré le clip, j'ai adoré le texte aussi. Je suis incapable de faire ce genre de musique parce que ce n'est pas ma génération.