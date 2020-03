Alain Souchon interprète "Ici et là", accompagné de son fils Pierre

Alain Souchon nous donne quelques conseils lecture et nous interprète "Ici et là" accompagné de son fils, Pierre Souchon.

C'est de chez lui, que le chanteur Alain Souchon nous prodigue quelques conseils pour occuper notre quotidien et remplir notre esprit : écouter et jouer de la musique bien sûr, mais aussi s'évader dans la lecture, dans le dernier ouvrage de Frédéric Beigbeder "L’homme qui pleure de rire" par exemple, ou encore "La panthère des neiges" de Sylvain Tesson et aussi le dernier livre "Encre sympathique" de Patrick Modiano.

Accompagné de son fils, Pierre, que l'on ne voit pas à l'écran, Alain Souchon nous interprète en live et pour notre plus grand plaisir le titre "Ici et là", extrait de son dernier album "Âme Fifties", qui a été récompensé aux Victoires de la musique, dans la catégorie meilleur album.