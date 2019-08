ALBUM - Ecoutez et votez pour le nouvel album de Florent Pagny

Florent Pagny n'en fini plus avec le succès. Depuis 30 ans il enchaîne les tubes : "N'importe quoi", "Si tu veux m'essayer", "Bienvenue chez moi", "Caruso", "Savoir aimer", "Chanter", "Et un jour une femme", "Ma liberté de penser", "Les murs porteurs" ou plus récemment "Rafales de vent". Il a déjà vendu plus de 15 millions de disques !

Retour aux sources

Son nouvel album "Aime la vie", soutenu par France Bleu, est un retour aux sources, à l’essentiel. Ce carnet de bord intérieur, Florent Pagny l’a entièrement enregistré chez lui, en Patagonie, terre de liberté. En famille. C’est son neveu Mathias Giunta qui lui écrit la plupart des chansons. Les anciens sont là : Daran, le magicien à qui l’on doit "Là où je t’emmènerai" et l’écrivaine Emmanuelle Cosso. Ici, on parle des choses simples de la vie, du monde qui nous entoure et sur lequel on peine parfois à ouvrir les yeux.

