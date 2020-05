Aldebert, Hugues d'Al Chemist et le Secours Populaire dans la dernière de la Grande Confinade

La Grande Confinade, du divertissement, du sourire, de la musique et de la solidarité en Pays Catalan en Facebook live pour la dernière fois à 17h et ensuite en replay à la carte.

Radio France soutient la scène française. Redécouvrons Aldebert, chanteur de Besançon en Franche-Comté dans l'Est de la France, au dessus de Narbonne, de Lyon, après Dijon en direction de l'Alsace. Nous situons géographiquement.

Aldebert c'est de la chansons française mais c'est aussi «10 ans d'enfantillages », avec des chansons pour le jeune public mais avec des thèmes parfois sérieux, traités avec humour, recul et légèreté à travers de très belles mélodies. Aldebert nous parle de l'école, de la peur de la pénombre et également de la préservation de la planète et de la citoyenneté. Un album concrétise cette aventure artistique avec la participations de nombreux autres artistes : Sylvain Duthu de Boulevard des Airs, Claudio Capéo, Gauvain Sers, les Innocents, Kids United Nouvelle Génération, Brigitte.

Cet auteur-compositeur-interprète nous propose aussi « Aldebert Raconte » des livres-disques dans lesquels il devient narrateur d'histoires qui transportent.

Aldebert c'est près d'un millions de spectateurs à son actif, 800 concert de 2008 à 2019 et 45 salles de types « Zénith ».

Al Chemist est le groupe phénomène du Pays Catalan depuis plus de 10 ans. Des concerts près le la mer, en montagne et dans nos villages. Un 6ième album « Karma Sutra », Ça parle du Pays Catalan, c'est parfois un peu grivois, c'est très populaire et c'est l'ambiance grillade et feria. Hugues Di Francesco membre fondateur du groupe Al Chemist nous fait un cadeau pour cette dernière de la Grande Confinade.

Le Secours Populaire des Pyrénées-Orientales a besoin de nous. Il fait face à de nombreuses demandes alimentaires d'urgence de foyers touchés par la crise économique accompagnant la crise sanitaire. Un appel aux dons est lancé et nous le relayons dans la Grande Confinade avec Patrick Mas.

Guillaume Clavaud nous propose son portrait décalé mais lequel ?:)

Julio Léone est notre spécialiste du blind test, le quiz musical, accompagné par sa guitare.

Josiane Coranti pour du théâtre à la télé ce samedi soir (9 mai) sur France 2.

Arno Visconti lit vos messages.

