VIDÉO - Découvrez le nouveau clip de Pascal Obispo "Allons en fan"

Fan du rock

Le nouveau clip de Pascal Obispo "Allons en fan" relate la passion d'un petit garçon pour la musique, et plus précisément pour le rock. On le suit dans les décennies et la découverte de ses "dieux" : du King aux Rolling Stones, de Pink Floyd à The Police. De la 1ère guitare dans les années 80, au 1er concert à l'adolescence, un parcours autobiographique qui mène le spectateur au cœur d'un concert de Pascal Obispo grimé en "joker" (version "The Dark Knight"), l'un des pires ennemis de Batman. Un symbole pour celui qui vit selon ses propres principes, et n'obéit à aucune règle. C'est le message de Pascal Obispo, le rock est une façon libératrice d'être soi-même !

Tout j'm'en moque

Tant qu'il y a des flamants roses

Fan du rock

Il y a le King et le Blues

Tout en toc

À part les cris, les "applauses"

Allons en, allons en fan

Oui je m'en moque

Tant que les pierres qui roule, jam

Fan du rock

Et les yéyés, du tam-tam

Tout en toc

À part Noël et Liam

Avant que l'on se fane

Allons en, allons en fan

En tournée

Certaines images du clip ont été réalisées pendant la tournée de Pascal Obispo. A la grande surprise des spectateurs, il arrange certaines de ses propres chansons en version rock ! A découvrir actuellement sur les routes de France.