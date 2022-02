Amaury Vassili: 30 ans, 10 ans de carrière et papa, ça se fête à Saint Vallier !

#Interview

Dans le cadre de sa tournée anniversaire, Amaury Vassili a répondu à nos questions à l'occasion de son passage à Saint Vallier, celui qui fut « plus jeune ténor du monde » y évoque le savant dosage qui caractérise sa carrière entre lyrique et pop et qui le mène de la sarabande de Haendel à "the final countdown" du groupe Europe ! Mais c'est surtout la chanson française qui est à l'honneur dans son tour de chant, ce qui permet au public de l'accompagner, fait rare dans un concert lyrique ! à propos d'accompagnement, la chorale Croq'Notes a eu la joie d'être invitée par l'artiste, belle récompense pour son chef de chœur _Mikaël Ferreiraet l'ensemble de ses chanteurs amateurs de Sarras et Albon._