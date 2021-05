Amel Bent se confie sur son 7e album à paraître

Amel Bent, la jurée de l'émission The Voice sur TF1, revient avec un 7e album aux sonorités plus urbaines. Coachée par Vitaa, les deux premiers extraits sont déjà des succès.

Deux ans après la sortie de son dernier album "Demain", c'est au micro d'Eric Bastien sur France Bleu, qu'Amel Bent livre ses premières confidences sur son septième album à paraître prochainement. Les deux premiers extraits "Jusqu'au bout" avec Imen Es et "Un, deux, trois" avec Hatik sont à écouter dans la Playlist 100% France Bleu.

"Je ne m'interdis rien, parce que justement c'est le septième et parce que j'ai l'impression que c'est aussi une nouvelle page qui s'écrit et forcément, on a envie de faire les choses aussi un peu différemment. Les deux, trois derniers albums que j'ai sortis, je m'étais mise une date de sortie. D'ailleurs, souvent, j'ai repoussé parce que ce n'était pas fini. Et quand ce n'est pas fini, mais qu'on a déjà annoncé une date, bah on peut aussi un peu, pas bâcler, mais presque. Se dire bon, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est ça, c'est ces morceaux-là, et puis c'est comme ça. Là, j'ai envie parce qu'on part à chaque fois de rien et qu'on est vraiment dans des phases de création et de grande inspiration. Tout simplement laisser l'inspiration aussi exister, vivre. Je pense que ces phases de création sont hyper importantes. Et puis surtout, on est dans une ère où la musique se consomme complètement différemment. On peut balancer même cinq / six extraits d'un album sans que l'album soit encore dans les bacs. Et moi, j'aime cette idée-là de pouvoir être libre encore."

Une équipe de choc

"Je suis beaucoup en studio avec Renaud Rebillaud, qui est donc mon réalisateur fétiche sur cet album avec qui on a fait effectivement "Jusqu'au bout" et "Un, deux, trois". Il y a Vitaa aussi, qui est beaucoup avec moi, qui m'aide beaucoup à l'écriture, notamment, qui a beaucoup d'idées pour moi, comme on l'a fait pour elle, qui me coache entre guillemets aussi pour proposer un chant aussi un peu différent, peut-être un peu plus moderne parfois, bien que dans l'album, il y a aussi des chansons à voix un peu plus classiques, comme j'avais l'habitude d'en faire. Mais je reviens aussi à mes premiers amours. Un peu plus R&B, un peu plus dans le flow, un peu plus un peu plus avec une écriture un peu plus cash, etc. Comme j'avais l'habitude de le faire aussi, même sur les premiers disques au départ. Voilà. En fait, c'est à la fois des retrouvailles avec mes premiers amours et en même temps, beaucoup de modernité sur ce nouvel album."

En attendant la sortie de ce septième album, la jurée de l'émission The Voice sur TF1 participe à un trio inattendu avec ses consœurs Vitaa et Camélia Jordana. Leur projet "Sorøre" sera disponible le 04 juin.

