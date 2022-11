Amir en concert à Bordeaux : “Ce spectacle va être incroyable”

Il a représenté la France à l’Eurovision avec son tube “J’ai cherché”... et il a trouvé le succès. Amir poursuit sa route. De l’émission The Voice sur TF1 en 2014 à la sortie de son album “Ressources”, le chanteur a su se glisser dans le cœur des Français. Alors qu’il s’apprête à faire danser l’ Arkea Arena à Floirac mercredi 7 décembre pour sa tournée, la star de la chanson s’est confiée au micro de France Bleu Gironde. “Ce spectacle va être incroyable” a-t-il avoué lors de son passage dans l’émission du Gavé bien le 12 octobre dernier. De quoi ravir les nombreux fans qui ont déjà leurs précieux sésames pour assister à ce grand concert plusieurs fois reporté.

De belles "Ressources" pour ce concert événement en Gironde

Alors qu’il a dû reporter son concert à cause de la crise sanitaire, Amir a transformé ce contre-temps en opportunité pour peaufiner un spectacle qui promet de belles surprises. L’occasion de retrouver ses plus grands tubes et les chansons de son album “Ressources”. Cet été, il a sorti une version très spéciale de cet opus. “Ce n’est pas une réédition” a-t-il précisé sur ses réseaux sociaux. “C’est un voyage dans le temps” en proposant des versions inédites, revues et corrigées de ses propres tubes. Une belle preuve de l’inventivité de l’artiste qu’il est ! Rendez-vous le mercredi 7 décembre à l’Arkea Arena de Floirac pour découvrir ce concert événement !

Informations pratiques

Concert d’Amir le mercredi 7 décembre à 20h à l’Arkéa Arena de Floirac. De 35€ à 55€