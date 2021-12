Amir vient dans le Périgord cet été : "Je suis content de visiter des villes que je ne connais pas"

En 2021, une version augmentée du dernier disque d'Amir est sortie en novembre dernier. Une réédition agrémentée de sept nouveaux morceaux: "on a profité du temps que nous a imposé la crise sanitaire, on ne pouvait pas défendre l'album sur scène, pour écrire de nouvelles chansons".

Amir à répondu à notre coup de fil (on a appelé sa maison de disques!). Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022.

22 v'là le 24 : Amir

Un duo avec Sia né grâce à Laurent Ruquier

Comment 1+1, son duo avec l’artiste australienne Sia a pu voir le jour, l'histoire est étonnante, so 2021 ! "Je participais à On est en direct, l’émission de Laurent Ruquier. Pour la journée internationale des droits des femmes, j’ai choisi de reprendre Unstoppable, un titre de Sia (...) Sia a ensuite publié la vidéo sur son compte Instagram. On a commencé à bien discuter", explique-t-il au bout du fil.