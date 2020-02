Ana, candidate landaise à l'émission "The Voice"

Ses camarades du lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan ne manqueront pas l'événement, ce samedi soir, sur TF1. Ana fera partie des candidats de l'émission "The Voice". Pour ces "auditions à l'aveugle", Ana a choisi d'interpréter une chanson de Coldplay. Elle nous a fait une démonstration dans les studios de France Bleu Gascogne.

C'était son secret depuis des mois

Elle a des cheveux bleus, un air rêveur, et un style bien à elle, déjà, à 16 ans. Elle ne parlait pas un mot de français, en 2013, quand elle est arrivée du Portugal, et c'est la musique qui l'a aidée à s'intégrer. "J'écoutais Matt Pokora, Stromae, Louane. C'est ce qui m'a permis d'apprendre la musique française. A ce moment-là, j'ai participé à une chorale."

Elle a appris la batterie, la guitare électrique, perfectionné son chant, discrètement. Ana est comme ça, elle n'aime pas se mettre en avant. D'ailleurs, sa sélection pour "The Voice", c'était son secret depuis des mois. "Mes amis les plus proches étaient les seuls au courant. Je ne veux pas être une star. Je veux juste qu'on écoute ma voix et mes chansons. C'est le plus important, à mes yeux."

Encouragée par son entourage

Ana n'est pas une "fan" de l'émission. C'est son entourage qui l'a encouragée à participer à ces auditions. Tout est parti d'une scène ouverte dans un bar de Dax, il y a un an. L'un des responsables de l'établissement a eu un vrai coup de cœur. Il a filmé sa prestation et c'est ce qui lui a permis de débuter les sélections pour l'émission.

Ce samedi soir, des millions de téléspectateurs vont la voir, l'écouter. Sera-t-elle sélectionnée pour la suite de l'émission ? Pas de réponse. Elle garde le secret, un petit sourire au coin des lèvres...

Hasard ou pas ? Sur la page Facebook de l'émission, une vidéo montre l'intérêt du jury pour la voix d'Ana...