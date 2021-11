Angèle : "J'aime l'idée de chanter en flamand dans les radios françaises"

À l'occasion de la sortie de son nouveau single "Bruxelles je t'aime", la chanteuse belge Angèle revient sur son amour pour la culture belge et la ville de Bruxelles. Elle promet un album plein d'énergies, à l'image de son dernier clip onirique. Angèle se remémore aussi ses tournées françaises.

"Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime." Depuis le 21 octobre dernier, la mélodie retentit dans la playlist 100 % France Bleu. Si Angèle aime la France et a tenu en 2019 la place de l'artiste y ayant vendu le plus d'albums, elle signe son grand retour avec une ode à la capitale belge. Angèle nous parle de sa dernière création : une déclaration d'amour à sa ville de cœur où cohabitent deux communautés culturelles : les Flamands et Wallons.

Dans son interview pour France Bleu, Angèle Van Laeken revient sur sa volonté d'affirmer cette double identité de la ville de Bruxelles : une cité multiculturelle. Si la chanteuse parle français, elle "se débrouille" en flamand et l'affirme à ses compatriotes : "dank je Brussel !" (merci Bruxelles).

Il y a toujours un peu cette idée des deux langues qui forment une sorte de barrière, or, Bruxelles est bilingue.

Angèle se réjouit même de chanter pour la première fois en flamand sur les ondes des radios françaises.

Un voyage entre Paris et Bruxelles

Pour son grand retour, l'artiste a souhaité rendre un hommage aux Bruxellois : "J'aime cette ville et puis j'aime les gens qui s'y trouvent aussi."

C'est [le clip] quatre minutes de voyage entre la gare de Paris, puis, on arrive à Bruxelles, dans cette fin très dansante où on emmène tout le monde avec nous.

Haut en couleur, le clip se veut "onirique" avec de nombreuses ambiances selon les wagons, jusqu'à exploser en une grande fête finale sous les confettis.

Pour l'artiste, le train est aussi une métaphore du coup d'accélérateur qu'a pris sa carrière il y a quelques années :

On m'a toujours parlé de ce train qui passait, qu'il fallait prendre. Il y a quelques années, quand tout démarrait pour moi, je dois avouer que je ne comprenais rien à ma vie, et que je me disais : "mais qu'est-ce que je dois faire ?"

Tout le monde me disait : "C'est comme si tu avais un TGV qu'il faut que tu le prennes."

Un bug technique lors de son dernier Bercy

Angèle revient sur ses meilleures anecdotes de concerts en France. Elle a été marquée par ses dernières dates, en clôture de la tournée de son dernier album Brol, lors d'un bug technique sur la scène de Bercy devant 18 000 personnes.

Presque en pleurs et touchée par l'émotion de son dernier spectacle, l'artiste a perdu son boîtier qui lui permettait d'avoir les retours pour s'entendre chanter : "Il y a une sorte de grand moment de silence devant ces 18 000 personnes". L'incident lui a rappelé ses premiers concerts dans les bars bruxellois, en retrouvant une certaine authenticité de l'instant présent.

Tout peut arriver, même le dernier soir de la dernière date du dernier concert.

Dijon et son Zénith couleur moutarde

En parcourant toute la France, Angèle a pu découvrir davantage les spécificités de la France qu'elle connaissait déjà : ses régions, ses habitants, ses spécialités.

Sa découverte la plus frappante ? La moutarde de Dijon : "Il y a une salle à Dijon qui est peinte couleur moutarde." Elle revient aussi sur un concert lors d'un festival à Clermont-Ferrand.

Angèle sera de retour sur scène avec son nouvel album Nonante-Cinq qui paraîtra le 10 décembre 2021.