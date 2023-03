Angèle, Jain, -M-, Josman : la programmation du festival Rock in Evreux dévoilée

La programmation du festival musical Rock in Evreux est dévoilée ce vendredi 10 mars, 2023.

Vingt artistes sont programmés en tout, du vendredi 25 juin 2023 au dimanche 27 juin 2023. Un peu de rock, mais pas que ! Le festival met en valeurs plusieurs genres : du rap, de l'électro, de la pop... "La programmation se veut éclectique", indique Rock in Evreux.

Vendredi 25 juin

Ca commence fort vendredi avec le show de la plus célèbre des Bruxelloises... La chanteuse Angèle. Il y aura aussi les DJs Boris Way et Henri PFR. Le duo SÜEÜR sera aussi au rendez-vous. Pour l'anecdote : l'un des membres du groupe, Thomas Scholby, joue dans le film césarisé "La Nuit du 12".

Bien sûr des artistes rock monteront aussi sur scène : les New-Yorkais X Ambassadors, le groupe tricolore Ko Ko Mo. Et des locaux, des Rouennais..! Le groupe No Terror In The Bang.

Samedi 26 juin

Et dès le lendemain : place à reine de l'indie pop : Jain ! De retour sur scène avec un nouvel album, après l'énorme succès de tubes comme "Makeba", sorti en 2015... Pour danser vous serez servi avec le le charismatique -M-.

Adé, ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi, sera aussi de la partie, JR Schulth, Lagon, le rappeur français Josman et un jeune disc-jockey indépendant Malaa.

Dimanche 27 juin

Si votre truc c'est plutôt le rap : visez plutôt la programmation de dimanche....Le duo toulousain BigFlo & Oli, la rappeuse Chilla, le groupe 47Ter...

Comptez aussi sur l'Australien John Butler et sa guitare. Et pour finir en beauté nous avons deux groupes normands programmés : LY et V1NCEM4N (Vinceman).

Tarifs

Si tout vous tente : comptez 105€ pour le pass 3 jours. Le pass 1 jour est lui à 45€ et le pass 2 jours à 71€.