Angèle revient avec un nouveau single "Bruxelles je t'aime"

C'est le retour le plus attendu de la chanson française. Trois ans après le succès phénoménal de son premier album "Brol", double disque de diamant, porté par les tubes "Balance ton quoi", "Tout oublier" , "Flou" ou encore "Oui ou non", Angèle revient enfin avec un nouveau single !

Suite à la publication d'une photo d'Angèle posant avec un mug indiquant "Je t'aime Bruxelles", les fans ont enflammé la toile et ont tous cru qu'il s'agissait de son nouveau single. Une "presque" fausse piste très vite démentie par la chanteuse sur les réseaux sociaux :

C'est finalement ce mercredi 20 octobre, qu'Angèle annonce revenir avec "Bruxelles je t'aime". Un titre inédit qui annonce la sortie probable d'un nouvel album. Les titres seront-ils, comme dans "Brol", écrits et composés par elle-même ? Quoi qu'il en soit, la chanteur invite ses fans à revenir sur ses réseaux sociaux ce jeudi 21 octobre à 17h00 pour découvrir ce titre inédit. Et dès vendredi dans la Playlist 100% France Bleu.

On a pas les tours de New-York, on n'a pas de lumière du jour, six mois dans l'année