Angers Nantes Opéra sur France Bleu Loire Océan

En attendant la prochaine saison, Alain Surrance, Directeur d'Angers Nantes Opéra, nous présente l'affiche estivale...

Venir à l’opéra pour la première fois c’est, bien sûr, faire preuve de curiosité et d’ouverture, mais c’est également savoir se libérer d’un certain nombre de clichés qui ont la vie dure et qui constituent un frein à la découverte de cet art incroyable qui mêle à la fois musique et théâtre.

Alain Surrance, Directeur d'Angers Nantes Opéra, nous fait découvrir les rouages de cette "grosse machine"

Présentation des scènes à Nantes et Angers Copier

Une nouvelle fois, Angers Nantes Opéra s'associe avec le Voyage à Nantes pour l'édition 2020 avec ce qui s'annonce comme l'une des étapes phares du parcours artistiques de Nantes.

À partir du 8 août, venez découvrir une spectaculaire et rafraîchissante installation en façade du Théâtre de Nantes : une cascade d'eau, signée Stéphane Guidet, déferlant le long de la façade du Théâtre Graslin ! En attendant la prochaine saison, en octobre 2020, le chœur de l'opéra vous donne déjà rendez-vous les 8 et 9 juillet

Alain Surrance lève le voile sur "Opéra en Prières" Copier

"Opéra en Prières" à Angers, au Cloître Toussaint, mercredi 8 juillet à 20h00 et le lendemain 9 juillet à 20h30 au Château du Plessis-Macé, Avec les chœurs et l’école de musique de l’Anjou bleu - direction Gérard Ramirez

Consultez la liste des tarifs réduits, par exemple pour les moins de 30 ans, sur www.angers-nantes-opera.com

