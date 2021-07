No Logo festival, la programmation Reggae et Dub du 13 au 15 août à Fraisans, dans le Jura

Après une annulation en 2020, la huitième édition du No Logo festival de Fraisans, dans le Jura, aura bien lieu cette année du 13 au 15 août. Au programme : des artistes français : Biga*Ranx, Danakil, mais aussi internationaux : Flavia Coelho, Clinton Fearon. Et un protocole sanitaire bien rodé.

La huitième édition du No Logo festival de Fraisans, dans le Jura, aura lieu du 13 au 15 août 2021. Après une annulation en 2020 à cause de la crise sanitaire, le festival se tiendra en format légèrement réduit : 5000 campeurs au lieu de 12 500 en 2019. Et dans le respect des règles sanitaires. Il faudra présenter un pass, autrement dit : soit un certificat de vaccination, soit un test antigénique de moins de 48 heures.

Les festivaliers pourront bien danser debout, les bars et stands de restauration seront ouverts, mais à condition de respecter les normes sanitaires. Si vous campez pendant trois jours, il faudra donc refaire un test antigénique au bout du deuxième jour. Pour se faire, le festival, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, va mettre en place un grand stand de test sur le site.

Des artistes Reggae et Dub, français et internationaux

Côté programmation, sur la grande scène Reggae, des artistes français : Panda Dub, Danakil, Biga*Ranx, mais aussi internationaux : Vandal, Clinton Fearon, Flavia Coelho. Et puis un concert surprise le dimanche : "c'est un artiste français, enfin ils sont deux, ils fêtent leurs trente ans de carrière, c'est eux qui m'ont contacté et ils veulent que ce soit une surprise, donc on dira juste Tom et Jerry", explique Florent Sanseigne, directeur du No Logo. Et puis une "Dub Factory", une scène dédié à des artistes Dub, souvent émergeants : Ishiban, Bisou, Mahom, Full Dub...

Programmation complète à retrouver sur le site internet du festival : www.nologofestival.fr à partir de midi le 2 juillet. Attention, il n'y a déjà presque plus de pass 3 jours, mais des pass journaliers sont encore disponibles.