La soirée du 23 juillet au Brive festival est annulée

La soirée du vendredi 23 juillet du Plan B by Brive Festival 2021 est annulée.

ANNULATION © Radio France

Suite à l’émission d’un avis de vigilance orange orages émis par Météo-France sur le département de la Corrèze, les organisateurs sont au regret d’annuler la soirée du vendredi 23 juillet 2021.

Les concerts de RIVO, SAMAKA, POMME et VITAA ET SLIMANE sont donc annulés et l’intégralité du Parc des 3 Provinces sera fermée au public.

À CETTE HEURE, LE FESTIVAL EST MAINTENU POUR LES SOIREES DE SAMEDI ET DIMANCHE.

INFOS REMBOURSEMENT

Les billets 1 jour seront intégralement remboursables auprès de votre point de vente (site officiel du festival, office de tourisme, Seetickets, Loisirs et Services) jusqu’au samedi 23 octobre 2021.

Les achats effectués via les comités d’entreprises seront remboursés directement auprès des comités d’entreprises.Les remboursements des pass 4 jours s’effectueront au pro-rata de la journée.

Pour toute question concernant le remboursement, les organisateurs s'engagent à répondre dans les meilleurs délais. Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : contact@festivalproduction.f