Antoine : "Mon bateau, c'est un petit studio, mais mon jardin, c'est la planète"

Le chanteur et réalisateur Antoine a toujours un pied sur terre... et l'autre sur mer ! Partageant sa vie entre sa maison en Auvergne et son bateau pour explorer le monde, il évoque son attachement pour la campagne et les îles françaises. Place(s) à la France d'Antoine !

Antoine consacre aujourd'hui une bonne partie de son activité à produire des films documentaires et à écrire des ouvrages à partir de ses voyages. Il n'a pas abandonné la chemise à fleurs depuis son célèbre titre Les Élucubrations d'Antoine en 1966 et revendique son envie de montrer les belles choses de ce monde.

Pour France Bleu, l'interprète-auteur-compositeur et réalisateur revient sur ses origines, nous décrit comment il s'est installé en Auvergne et explique pourquoi le concept des vacances lui est un peu étranger... malgré les apparences !

Des premières années en outre-mer

Antoine a vu le jour en 1944 à Madagascar, dans ce qui était alors la France d'outre-mer. Suivant les mutations professionnelles de son père, la famille s'installe ensuite durablement à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis au Cameroun avant de revenir dans l'Hexagone à la fin des années 50.

Pour nous, la France, c'était des vacances. Quand on y revenait, on passait du temps à Vivario, le village natal de mon père en Corse. Mais ma mère, elle était passionnée par les Alpes

Grenoble, la ville étudiante

De retour du Cameroun, Antoine poursuit des études à Grenoble. Élève en prépas Maths Sup et Maths Spé, il enchaîne avec l'École Centrale avant de se lancer dans la chanson. C'est à Grenoble qu'il achète la fameuse chemise à fleurs qui fera sa réputation par la suite.

Lui a-t-elle porté chance ? Sans doute, à en juger par le succès fulgurant de son titre Les Élucubrations d'Antoine qu'il a écrit quelque temps après cet achat.

Je suis allé passer quelques jours avec ma compagne de l'époque à Grenoble. On a trouvé un corsage. C'était pas une chemise à fleurs, ça n'existait pas pour homme. C'était un corsage pour femmes qui se boutonnait du mauvais côté. Je l'ai acheté. Et puis quelques jours après, j'écrivais des paroles de ma chanson et ça a immortalisé la chemise à fleurs

Sa maison en Auvergne : son île au cœur de la nature

L'explorateur partage principalement sa vie entre sa maison en Auvergne et son bateau Banana Split avec lequel il vogue sur les mers du monde. Sa maison au cœur de la France, Antoine l'a acquise à une "époque où on rêvait de partir élever des chèvres dans le Larzac", grâce à ses premiers droits d'auteur, et le maire d'un petit village.

Toute affaire cessante, il m'a emmené voir une terre, une propriété abandonnée depuis 50 ans dont personne ne voulait plus, que j'ai achetée, non pas pour une bouchée de pain, mais à un prix très raisonnable

Aujourd'hui, Antoine considère ce havre de paix qu'il occupe depuis presque 50 ans comme une "île", lui qui a visité la plupart d'entre elles, en France et à travers la planète. Une propriété bâtie au cœur d'un "océan de forêts, avec au loin, la Chaîne des Puys, et les vaches et les moutons qui passent par-ci, par-là".

Des vacances ? Pour quoi faire ?

Le réalisateur de documentaires de voyages ne scinde pas sa vie entre activité professionnelle et vacances. "Le concept de vacances, je ne l'ai pas réellement parce qu'il n'est pas limité à quelques semaines, il est de la vie entière", affirme Antoine, conscient de la "vie douce" que lui procure son organisation, et rappelant au passage avoir tout de même produit 35 documentaires et une trentaine de livres publiés chez Gallimard.

Je dis toujours que je vis sur un tout petit appartement. Le bateau, c'est grand comme un petit studio, mais le jardin est immense, c'est la planète

L'actualité d'Antoine :

Depuis la mi-mars, Antoine présente son nouveau documentaire sur la Nouvelle-Zélande dans les cinémas CGR de France, à travers des séances de projection/conférence.

Toutes les dates sur le site Internet d'Antoine

Un album illustré d'une centaine de photographies accompagne cette tournée. Escales en Nouvelle-Zélande - Aotearoa a été publié aux éditions Gallimard.