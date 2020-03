Archimède vous apprend à jouer ses chansons à la guitare

Ils ne peuvent plus chanter sur scène pour l'instant, mais restent actifs sur les réseaux sociaux en attendant des jours meilleurs. Et si vous profitiez du confinement pour redécouvrir ce talentueux groupe mayennais ?

Fred et Nico Boisnard du groupe Archimède

Ils sont confinés chacun de leur côté, mais restent actifs sur les réseaux sociaux. Pendant que Fred vous apprend à jouer les chansons d'Archimède à la guitare, Nico livre sa pensée quotidienne et ses bons mots sur sa page Facebook.

Pendant cette période de confinement, nous réunissons virtuellement les deux frères. Ceux qui ont fêté leurs 10 ans de carrière l'été dernier, s'étaient confiés à France Bleu Mayenne pour la sortie de leur album "Méhari".

Alors pour découvrir ou redécouvrir le parcours, la façon de travailler et l'attachement à la Mayenne de Fred et Nico Boisnard, France Bleu Mayenne vous met à disposition les dix épisodes de la série mixée par Yann Mainguy et réalisée par Gauthier Paturo.

En bonus, une vidéo en concert privé dans un... garage (celui qui leur a fourni la célèbre Méhari) et en 360° !

