Arcadian : "On ne crachera jamais sur The Voice !" Découvrez "Marche ou rêve" le nouvel album d'Arcadian

Après avoir vendu plus de 80 000 exemplaires de leur premier album, Yoann, Florentin et Jérôme sont de retour avec un nouvel opus "Marche ou Rêve". Douze nouvelles chansons qu'ils défendront en live lors d'un concert, samedi 2 novembre 2019 à Morteau (25).

A cette occasion, Arcadian s'est confié à Bertrand Fissot. Réécoutez l'interview en intégralité.

"Marche ou Rêve", pourquoi ce nom ?

Détourné de l'expression "marche ou crève", ce nom symbolise pour Arcadian leur histoire, leur état d'esprit et leurs origines : "On a commencé dans le métro. On a toujours pris les événements step by step".

"Marche ou Rêve" pourquoi ce titre ? Copier

Cet album semble plus personnel, plus intime..

Le trio confirme, en effet, que ce second album est plus intime, plus personnel. Jérôme, Yoann et Florentin ont pris le temps pour penser cet album et ont fait le choix de se laisser plus "part de liberté" pour s'exprimer. Même s'ils tiennent à rassurer les fans de la première heure : l'ADN "Arcadian" est toujours là : "On retrouve le Arcadian du premier album. c'est-à-dire, les harmonies vocales, les textes très positifs"

Un album plus intime, plus personnel Copier

Comment on crée quand on s'appelle Arcadian ?

Une question qui fait sourire le trio ! Pour Arcadian, le travail de création se fait, d'abord, chacun de son côté puis par une mise en commun des idées et des envies. Yoann, Jérôme et Florentin n'hésitent pas également à se retirer pour laisser mûrir leur création. Ecoutez leur réponse :

Comment on crée quand on s'appelle Arcadian ? Copier

C'est facile de créer à trois ?

On a trouvé une façon de travailler qui marche bien

Les garçons nous avouent qu'au début ça n'a pas été facile. Ils ont appris à travailler à trois. Chacun a su apporter son savoir-faire et aujourd'hui, chaque membre à son rôle : "Y'en a un qui est un peu plus sur les textes, Yoann en particulier. Après, Jérôme et moi (ndlr : Florentin) plus sur les arrangements. La composition aussi des fois. "

C'est facile de créer à trois ? Copier

Un nouvel album, une nouvelle tournée... Vous ne perdez pas de temps !

C'est deux en un ! On y va à fond !

Florentin, Jérôme et Yoann ne nous cachent pas que le rythme est soutenu mais ils en sont très contents. L'impatience était là, à la fois pour la sortie de l'album et de partir en tournée : "C'est ce qui nous fait vibrer. Donc on avait vraiment envie de vite retourner partout en France pour retrouver notre public qu'on avait laissé y'a un an".

Un nouvel album, une nouvelle tournée, ça va vite ? Copier

Qu'allez-vous proposer sur scène ?

Pour cette deuxième tournée, le trio a souhaité un show plus important que le premier, très positif et dynamique. Les garçons se laissent aussi une grande part d'improvisation pour pouvoir échanger avec son public : "On fait même monter une personne chaque soir pour signer notre piano."

Qu'allez-vous proposer sur scène ? Copier

Avec ce deuxième album "The Voice", c'est derrière vous ?

On ne crachera jamais sur The Voice !

Arcadian n'oublie pas d'où il vient. Les 3 garçons nous le rappellent :

The Voice c'est derrière vous ? Copier

Vous touchez votre rêve du bout des doigts ?

Sans une seule hésitation, écoutez la réponse d'Arcadian :

Vous touchez votre rêve du bout des doigts ? Copier

"Marche ou Rêve", le nouvel album d'Arcadian, actuellement disponible