Arielle Dombasle et Nicolas Ker, le duo improbable

Ils viennent d'horizons plus que différents et, au final, c'est le point fort de cet album. Les critiques sont bonnes pour "Empire", le dernier né de ce duo entre Nicolas Ker, "le dernier des punk" selon Arielle Dombasle, sa complice à l'occasion de cet album.

Arielle Dombasle, l'invitée de Benoît Prospero Copier

Si leurs univers sont plus qu'éloignés, "il y a cette altérité qu'on sent entre nous deux, mais aussi de réelles positions et de réels goûts en commun" selon Arielle. Un des sujets d'accord entre les deux complices : l'écologie !

Un titre dans ce nouvel album ("We bleed for the ocean" (Nous saignons pour l'océan)) le prouve. Sensibilisée à l'écologie, Arielle Dombasle est particulièrement attentive à l'envahissement des eaux par le plastique. Celle qui aime l'eau, les rivières, "même une flaque [lui] plait" est catégorique : "Pick up the plastic ! Ramassez le plastique". Il était donc logique qu'ils poussent tous deux leur engagement jusqu'à reverser 1€, pour chaque album vendu, à la Fondation Nicolas Hulot.