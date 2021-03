Arles, Fontvieille, Les Baux : découvrez le nouveau clip de Gaëtan Roussel tourné dans les Alpilles

Gaëtan Roussel, ancien chanteur de Louise Attaque, invite le comédien Daniel Auteuil dans le clip de sa nouvelle chanson "Je me jette à ton cou" tourné dans les Alpilles.

Capture d'écran du clip "Je me jette à ton cou" où Daniel Auteuil et Gaétan Roussel sont dans une rue d'Arles

Mis en ligne le 5 mars, le nouveau clip de Gaëtan Roussel, "Je me jette à ton cou" a intégralement été tourné dans les Alpilles. Les paysages d'oliviers, les rues et les Arènes d'Arles, les Carrières de Lumières des Baux-de-Provence, ou encore l'ancienne voie ferrée et l'ancienne gare de Fontvieille sont sublimés dans cette vidéo que France Bleu Provence vous invite à visionner.

Le nouvel album de Gaëtan Roussel sort le vendredi 19 mars.