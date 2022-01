Art Sonic : la programmation complète dévoilée

Plus d'un mois après l'annonce des premiers noms, la programmation complète du festival Art Sonic à Briouze dans l'Orne vient de tomber. Pour sa 25ème édition, le plus grand festival du département recevra Orelsan, Vald, Rone, Skip the Use ou encore Taxi Kebab, vendredi 22 et samedi 23 juillet 2022.

C'est officiel, la programmation complète du plus grand festival de l'Orne, Art sonic à Briouze vient de tomber, ce mercredi 26 janvier 2022.

Plus d'un mois après l'annonce de la venue d'Orelsan, NTO, Ziak et Skip the Use treize autres noms viennent compléter la liste. À l'affiche pour la 25ème édition : le retour de Vald, le 23 juillet, célèbre rappeur aux disques de diamants déjà venu en 2016 dans le bocage ornais. Le même jour, Rone, artiste électro et Bllx vs Maissouille deux artistes mêlant Frenchcore et Techno.

La veille, on trouvera Taxi Kebab (électro désorientale), Klon (melting pop), S+C+A+R+R (électro pop), sopico (rap), Todiefor (rap) ainsi que Victor Deverre (pop), jeune artiste autodidacte originaire de l'Orne.

La billetterie est désormais ouverte sur le site et dans plusieurs points de vente. Les billets achetés en 2019 et 2020 restent valables pour l'édition 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tarifs : Pass 1 jour : 45 euros, Pass 2 jours : 70 euros.