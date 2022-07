Arte Flamenco : des collégiens de Villeneuve de Marsan réalisent des podcasts autour du festival

Sous la houlette de Nicolas Pommarès, professeur de Lettres Modernes, des élèves de 4ème du collège Pierre Blanquie de Villeneuve de Marsan ont pu découvrir pendant toute l'année scolaire le fonctionnement de différents médias dans le département des Landes.

France Bleu Gascogne a accompagné ces reporters en herbe toute au long de l'année en leur faisant découvrir les métiers de la radio et du numérique mais aussi les bonnes pratiques pour reconnaitre une information et choisir les sources d'actualité les plus fiables.

Dans le cadre de ce partenariat le Festival "Arte Flamenco", également très engagé auprès des jeunes, a souhaité s'associer à cette démarche et a donc proposé aux collégiens de réaliser chaque jour un podcast depuis les coulisses du festival.

Les jeunes reporters ont pu ainsi tendre leur micro à de nombreux acteurs d'Arte Flamenco 2022 avant de se rendre dans les studios de France Bleu Gascogne afin de réaliser le montage et la production de leur podcast avec l'aide d'un technicien supérieur du son de France Bleu : Julien Grenaut.

Cinq podcasts ont ainsi été produits par les collégiens de Villeneuve de Marsan. Vous pouvez les retrouver ci dessous :

1- Elise, Chloé, Gabriel, Lorenzo, Jérémy, Iban nous dévoilent les secrets de l'organisation du festival avec notamment Sandrine Rabassa, directrice artistique d'Arte Flamenco.

L'organisation du festival Arte Flamenco Copier

2- Le rôle central des bénévoles sur le festival présenté par Pierre, Linon, Candice, William, Jules et Bastien.

Les bénévoles d'Arte Flamenco, rouage indispensable pour la réussite du festival Copier

3- Pierre et William à la rencontre d'Axel Clef le directeur technique du festival pour évoquer les métiers de la technique.

toutes les équipes techniques se mobilisent pour accueillir au mieux les artistes et les spectateurs Copier

4- De nombreux stages sont proposés au public d'Arte Flamenco, tour d'horizon avec Pierre, Chloé et William.

Le public raffole des stages de flamenco organisés au cours du festival Copier

5- Des journalistes venus du monde entier couvrent le festival "Arte Flamenco". Chloé, Elise, Jules, Bastien, William et Pierre sont partis à leur rencontre.

Les journalistes qui couvrent Arte Flamenco sont chouchoutés à Mont de Marsan Copier

Fort de cette expérience très enrichissante et des nombreux échanges avec des professionnels des médias, le collège de Villeneuve de Marsan a déjà posé sa candidature pour pouvoir créer une webradio dans les mois à venir au sein de l'établissement.