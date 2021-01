Arthur de la Taille lance une souscription pour son deuxième album !

Avec l'épidémie de Covid et les annulations en rafales, les artistes se réorganisent et restent créatifs ! Le chanteur Arthur de la Taille lance une souscription sur le site Zelabel et vous propose de devenir les producteurs de son nouvel album. Prêts à participer à l'aventure ?

Le premier opus d'Arthur de la Taille, « Ministère des ondes », avait reçu un Coup de cœur de la prestigieuse Académie Charles Cros. Nous vous l'avions présenté sur France Bleu Gironde dans le "Live Aquitain". Afin de poursuivre la belle route entamée en 2018, le chanteur bordelais lance une campagne de crowdfunding destinée produire son deuxième album. Il est accompagné pour cela par le label participatif Zelabel, qui propose aux internautes un concept inédit : devenir de « véritables » producteurs.

Musique nomade et poésie

Pour ce nouveau projet, Arthur de la Taille a composé une quinzaine de titres, des airs de chanson française, teintés de pop, jazz, musique brésilienne, prémices de ce futur album à construire grâce à vous, et dont les arrangements ont été réalisés par Loïc le Guillanton. Des chansons qui ne demandent qu’à vivre, et dont le sort est entre vos mains !

Arthur de la Taille vous en dit plus sur ce financement participatif Copier

Que vous soyez plutôt « Velours », « Ma nana », ou « Antihéros », vous découvrirez l’univers de cet artiste singulier, aux couleurs vives et bigarrées. Des chansons aux reliefs variés : montagnes escarpées ou plateaux rassurants, paysages lunaires ou solaires, émotions des profondeurs ou légers vertiges, c’est vous qui déciderez en toute liberté de rejoindre Arthur de la Taille dans cette nouvelle aventure !