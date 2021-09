Agathe au Limoges Urban Empire

Elle s'appelle Agathe !! On se souvient il y a 10 ans elle devait avoir 15 ou 16 ans, elle faisait sa première radio dans nos studios !!!

Depuis la petite Limougeaude a bien grandi : plus de 300 dates, un passage par The Voice et de nouveaux singles à la pelle !

Cet été France Bleu Limousin l'a enregistré dans le cadre du festival Limoges Urban Empire.

Limoges Urban Empire 2021 - DR

Agathe répond aux questions de Régis Mazabraud

Agathe dans la Nouvelle Scène France Bleu Limousin - Les Rageux Copier

Agathe - Horizon Copier

Agathe - Perversion Copier

Agathe - La Flemme Copier

Agathe - Karma Copier

Retrouvez Agathe sur Insta, Facebook et Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La Flemme, nouveau single, nouveau clip !