Artiste Nouvelle Scène France Bleu, Fred Parquet du groupe berrichon AMOR se dévoile piano-voix !

Fred Parquet en confinement - Stéphane Merveille

Depuis 2015, A Movement Of Return (AMOR) propose une musique qui balance entre électronique et organique, un univers electro pop new wave situé quelque part entre Depeche Mode et Joy Division... Après "Completion" sorti en 2019, le groupe berrichon, emmené par Fred Parquet et ses complices Charlie Poggio et Jeff Chardonnet prépare un 3ème album...