Artiste Nouvelle Scène installé en Berry, Julien Girard n'a jamais cessé de jouer durant ce confinement !

Julien Girard / La Machine en confinement ! - Julien Guezennec

Il y a tout juste un an Julien Girard sortait son 3ème album "La Machine", opus que le chanteur berrichon était venu nous présenter à l'occasion d'un Berry Music Live au Bowling de Châteauroux, mais également la saison passée, sur notre plateau en direct du Printemps de Bourges... Cette fois-ci, on retrouve Julien Girard confiné mais toujours aussi inspiré avec de belles reprises folk de Randy Newman, Léonard Cohen ou encore Elliott Smith... ... et un cadeau bonus "La solution" extrait de son dernier album !