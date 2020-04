Artistes confinés - épisode 2 : chanter en famille !

Les artistes des Pays de Savoie, même confinés chez eux, continuent à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Florilège pour cet épisode de chansons en famille avec Emilie Collomb, Tim O'Connor et Barrueco !

Emilie Collomb a investi son salon pour reprendre Bob Marley avec sa fille et son chéri

Confinée à Chambéry, la charmante chanteuse Emilie Collomb chante, accompagnée par sa fille Aluna aux percussions et son compagnon, le musicien Stéphane Viard à la guitare. Ils reprennent le titre de Bob Marley "Redemption Song".

Vous retrouvez également Emilie Collomb au sein de deux formations : le trio Amy Lee trio avec Stéphane Viard à la guitare et Alexis Robinet a la percu, et Emelia Rose en duo avec Mélanie Lianes au chant (répertoire swing postmoderne jukebox).

Chanson bucolique de Tim O'Connor, dans son jardin, avec sa fille

Confiné chez lui, à Méry, le plus savoyard des artistes irlandais, Tim O'Connor, nous fait découvrir la très jolie voix de sa fille Camille avec cette chanson Green Grow the Rushes, O

Ambiance studio d'enregistrement chez Barrueco avec sa femme et ses deux enfants

Le chanteur Barrueco, confiné en famille, à Héry sur Alby, nous fait partager sa musique mais cette fois avec ses proches, sa femme Audrey et ses enfants Jules et Laurena. Ils reprennent la chanson de Jérémy Frerot et Madame Monsieur comme un voleur.

Merci à vous, les artistes de Savoie et de Haute-Savoie, de continuer à nous faire partager votre musique, on adore ça !