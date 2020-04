Artistes confinés - épisode 3 : se lancer de nouveaux défis pop-rock !

Le guitariste du groupe Blackstage, Stéphane Col, a réalisé son rêve : faire un duo avec son idole Bon Jovi et la chanteuse Ludivine Cueille se lance dans une nouvelle aventure pop-rock avec son tout nouveau groupe Les Krispies !

Stéphane Col, guitariste confiné à St Baldoph, enregistre un duo virtuel, pendant le confinement, avec son idole Bon Jovi !

Une histoire pour le moins incroyable !

Stéphane Col est le guitariste du groupe Blackstage, un groupe savoyard de reprises et de compositions pop-rock. Il y a quelques jours, le chanteur américain Jon Bon Jovi poste une vidéo sur son site officiel dans laquelle il explique avoir composé et écrit le 1er couplet et le refrain d’une chanson sur le covid-19 et sur le confinement. Il propose alors à ses fans d’écrire le second couplet pour l’aider à finir la chanson.

Stéphane Col saisit immédiatement l'opportunité et ce, pour deux raisons : d'abord, il est fan de Bon Jovi depuis plus de 30 ans ensuite parce que le covid-19, il le connait bien aussi, puisqu'il l'a attrapé mi-mars et qu'il en bien bavé pour s'en sortir.

Même si le duo est virtuel, le rendu est top ! Et vous remarquerez que Stéphane joue sur sa guitare de collection, double manche Ovation signature Richie Sambora, avec en fond ses disques d’or collector de Bon Jovi ! Bref un fan comblé !

Ludivine Cueille, chanteuse, débute un tout nouveau projet pop-rock avec Les Krispies et c'est prometteur !

Ludivine chante depuis qu'elle a 10 ans, c'est viscéral pour elle, c'est quand elle a un micro entre les mains qu'elle se réalise pleinement. Après plusieurs expériences musicales, en voici une nouvelle qui démarre fort, Les Krispies, né en automne dernier à La Ravoire !

Parfois pop, parfois rock, parfois d'hier, parfois d'aujourd'hui, parfois en français et surtout en anglais, les Krispies proposent pour le moment des reprises (de Peter Frampton, en passant par Zazie à Bon Jovi). Christophe, batteur & pianiste, Gilles, bassiste, et Luciano, guitariste, accompagnent Ludivine dans cette belle aventure.

Découvrez ici leur premier cover pop avec la chanson de Zazie "Je suis un homme", totalement d'actualité en cette période de confinement, où la nature a repris ses droits et où l'on tourne en rond dans nos maisons.

Merci à vous, les artistes de nos Pays de Savoie, de continuer à nous faire rêver !