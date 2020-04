Artistes confinés - épisode 4 : les parodies de Jean-Michel Mattéi

L'humoriste imitateur haut-savoyard Jean-Michel Mattéi, confiné à Thonon-les-Bains, en profite pour publier régulièrement des parodies. Découvrez celles de Serge Gainsbourg, Julio Iglesias et Charles Aznavour.

Jean-Michel Mattei aime mélanger les cultures : celle de la Corse où il passait ses vacances dans la famille de sa mère, et celle de la Haute-Savoie et de Genève où il a grandi et habite aujourd’hui.

Obligé d'interrompre la tournée de son seul-en-scène AOC (Antonin Oreiller Cotilloux) à cause du coronavirus, il profite de ce break pour enregistrer des parodies de chansons, exercice dans lequel ses talents d'imitateurs et d'auteurs s'expriment avec brio !

"Je n'ai pas changé" / Julio Iglesias ... "Tu sais j'ai changé " / Jean-Michel Mattéi

Vidéo devenue virale dans les médias depuis le début du confinement.

"Tu t'laisses aller" / Charles Aznavour ... "J'suis confiné" / Jean-Michel Mattéi

"Le poinçonneur des Lilas" / Serge Gainsbourg ... "Le chercheur de corona" / Jean-Michel Mattéi

Sur le professeur Raoult et la chloroquine ...

Merci Jean-Michel, ça fait du bien de se détendre et de rire en période de confinement :-)