Rien ne peut faire arrêter de chanter les chorales des Pays de Savoie, surtout pas un confinement ! Toutes et tous solidaires en chansons et surtout restez chez vous !

Artistes confinés - épisode 6 : Viva Voce, Savoix Melodies et Ellerev

Viva Voce chante "ton combat" du groupe Arcadian

Le Groupe Vocal Viva Voce, chœur mixte adulte, est une association créée à Chambéry en 2004. Il réunit une cinquantaine de choristes sous la direction de Florent ROBERT, chanteur, musicien et chef de chœur professionnel. Le répertoire balaye toute la chanson chorale actuelle, axée principalement autour de la chanson française.

Savoix Mélodies chante "les gens qu'on aime" de Patrick Fiori

La chorale Savoix Mélodies, basée au Petit-Bornand-les-Glières, est un groupe de chants amateur, reprenant tout type de chansons, des indémodables Georges Brassens ou Jean Ferrat, en passant par Nolwenn Leroy, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Zaz et même Toto. Ils ont souhaité remercier tous les soignants et les aidants en interprétant la chanson de Patrick Fiori, chacun confiné chez lui et en même temps sous la direction de leur chef de choeur, Loïc Garval.

Ellerev chante "aux armes citoyennes" de Zazie

Le choeur de femmes Ellerev reprend la magnifique chanson de Zazie extrait de son album "la zizanie". Le répertoire de ce choeur, basé à Mouxy et dirigé par Florent Robert, est varié: chants du monde, gospel, variété française jazzy; la plupart du temps a capella.

Merci à vous tou.te.s de continuer à chanter depuis chez vous et de nous faire partager votre passion !