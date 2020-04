Artistes confinés - épisode 7 : Jean Feireisen, Clément Dumon et Michel Vitipon

On découvre dans ce nouvel épisode des "artistes confinés en Pays de Savoie" : des hommes, des guitares, du talent et beaucoup d'humanisme !

Jean Feireisen, prof d'EPS mais pas que ...

Jean Feireisen est professeur d'EPS à Ville-la-Grand et passionné de musique depuis toujours ! Auteur, compositeur, interprète, il aime jouer avec les mots et avec les cordes de sa guitare. Il anime des ateliers d'écriture de chansons à la MJC du Vuache et se produit sur quelques scènes locales. Il profite du confinement pour composer de nouvelles chansons et pour nous les faire partager à travers ces premiers Facebook Live. Découvrez son humour, ses mots parfaitement choisis, et sa sensibilité, le tout porté par ses notes de guitare enjouées... prochain RDV ce mardi 28 avril à 21h !

France Bleu Pays de Savoie vous présente : "On en fait ... des bons élèves ", une chanson d'un prof qui parle de ses élèves :-)

Clément Dumon, président de l'association Zicomatic

L'association Zicomatic est basée sur la commune de La Ravoire et a pour but de donner du bonheur à des personnes en situation de handicap grâce à la musique et à la culture. Elle organise d'ailleurs tous les ans le festival Reg'Arts en Savoie et Haute-Savoie qui permet à ces personnes de partager la scène avec des artistes valides et reconnus.

Un homme est à l'origine de cette aventure, c'est le président de l'association, Clément Dumon. Pendant le confinement, Clément continue de donner des concerts "à distances" dans des foyers d'accueil médicalisés et autres structures, et il a composé une chanson avec pour objectif de récolter des dons pour l’hôpital de Chambéry, alors n'hésitez pas à cliquer ici ! France Bleu Pays de Savoie s'associe à ce nouveau projet.

Michel Vitipon reprend Ciao Bella en hommage aux infirmières

Le chanteur savoyard Michel Vitipon a écrit une chanson en hommage aux infirmières, ainsi qu'à celles et ceux qui les assistent au quotidien. Pour la musique, il a choisit de reprendre l'air de Ciao Bella, cette chanson partisane, anti-fachiste italienne, datant de la dernière guerre. Ce choix n'est pas un hasard, car pour lui le personnel soignant est bel et bien au combat contre le covid 19.

France Bleu Pays de Savoie vous fait découvrir sa reprise :

Merci à tous les artistes des Pays de Savoie qui, même confinés, continuent à nous faire partager leur musique !