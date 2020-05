Dans ce nouvel épisode des artistes confinés en Pays de Savoie : une jeune chanteuse talentueuse de St Julien en Genevois, une famille d'artistes à La Chapelle Blanche et une compagnie de danse de Barberaz.

Artistes confinés - épisode 8 : Matilde De Quarti, Sophie Guillaudin et l'association Meltin'Pop

Même confinés, on continue à chanter et danser en Pays de Savoie !

Matilde De Quarti écrit, compose et chante "Coronavirus"

Matilde De Quarti a 18 ans, elle est originaire de St Julien en Genevois, actuellement en BTS audiovisuel et elle a écrit et composé une chanson, pendant son confinement, qui s'appelle tout simplement "Coronavirus". Elle a même réalisé un clip qui atteint aujourd'hui près de 13300 vues sur YouTube !

Sophie Guillaudin reprend, en famille, "Place des Grands Hommes" de Patrick Bruel

Sophie Guillaudin est chanteuse, avec son compagnon Florent Muller et sa fille Krystel le Dantec, ils ont décidé de reprendre la chanson de Patric Bruel "Place des Grands Hommes" et de se filmer, à la maison, à la Chapelle Blanche. Leur but : délivrer un message d'espoir !

Les danseurs et danseuses de l'association Meltin'Pop continuent à danser même confinés

Les membres de l'association Meltin'Pop de Barberaz ne se relâchent pas pendant le confinement, ils continuent à danser ensemble malgré la distance et ont réalisé ce clip !

Merci à tous de continuer à nous faire partager votre passion !