Asaf Avidan à la Carto, ce 18 mars : vos places, à gagner, en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne !

Après avoir connu un joli succès avec ses amis the Mojos durant plusieurs années, Asaf Avidan poursuit désormais une carrière solo. Son style inimitable et son sens du rythme font de lui un invité de choix pour la Cartonnerie, qui l'accueille ce vendredi 18 mars. Vous voulez vos places ?

Spécialiste du folk-rock et de la pop électro, Asaf Avidan sait charmer son public, que ce soit avec son groupe ou en solo.

Rare en concerts dans la région Grand-Est, Asaf Avidan passera pourtant bel et bien par Reims, à l'occasion d'un concert exceptionnel, ce vendredi 18 mars à la Cartonnerie.

Après avoir enchaîné les tournées pendant dix ans, Asaf Avidan a souhaité prendre de la distance avec la scène et se reconcentrer sur sa vie, penser à l'avenir et aux envies qui l'animent. Installé en Italie au sein d'une vieille ferme transformée en résidence d'écrivains et studio de musique pour l'occasion, il a pris le temps de chercher l'inspiration, aidé en cela par le calme environnant et la nature apaisante et magnifique.

Le résultat est bluffant. L'inspiration est revenue et Asaf Avidan, reposé, semble prêt pour un nouveau départ. Pour l'occasion, il a fait table rase de ses habitudes et mis en valeur d'autres styles musicaux moins associés à sa carrière, comme le hip-hop des années 90. Il a aussi tenu à faire toutes les voix de l'album et de s'entourer des meilleurs pour que ce nouvel album soit L'ALBUM.

L'emblématique lieu rémois des cultures musicales exigeantes accueillera donc le roi du folk rock et de la pop électro pour un moment musical qui s'annonce aussi rythmé qu'emballant pour le public présent.

Vous pourrez notamment (re)découvrir le 7e album de cet artiste, un chamboulement artistique nommé Anagnorisis.

Le concert aura lieu le vendredi 18 mars, à partir de 20h : France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places.

Pour repartir avec vos places, écoutez l'antenne et appelez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous propose de jouer pour ce concert !

Bonne chance !