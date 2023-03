Assistez au concert de Stéphane (+ Amelie McCandless) en gagnant vos places !

Le Carré Blanc de Tinqueux va accueillir, vendredi 7 avril, deux chanteuses à texte de plus en plus médiatisées ces derniers temps : Stéphane et Amelie McCandless.

La musique depuis le berceau

Stéphane, née en Suisse, a grandi dans une famille de mélomanes. Elle a donc rapidement développé une passion pour l'écriture de textes, la composition de mélodies et le chant. Après avoir fait la première partie d'artistes accomplis et aguerris comme Kyo ou Vianney, elle a rapidement pris ses marques seule sur scène.

Grâce à Douleur je fuis et surtout Green Dream , Stéphane a su conquérir le coeur d'un public chaque jour plus nombreux. Qu'elle chante ou qu'elle slame, elle fait preuve d'un talent indéniable. Nul doute que sa carrière ne fait que commener !

Reims en première partie !

La première partie sera assurée par la Rémoise Amelie McCandless, artiste de folk joueuse de banjo et de guitare. Bien connue dans la Marne, elle partage, dans ses chansons, ses envies de voyager sur des terres lointaines et d'être la narratrice d'histoires de vies méconnues. Sa dernière aventure artistique en date concerne à la voleuse Chicago May, à qui elle va consacrer son prochain album, dont la sorite est toujours attendue pour 2023.

Si vous voulez passer une belle soirée, vendredi 7 avril à partir de 20h30, en compagnie de deux chanteuses à texte très douées, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) toute cette semaine !