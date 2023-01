Aurélie Saada, en carrière solo après les Brigitte, nous présente son délicieux album "Bomboloni" !

Bomboloni. C’est un mot italien qui veut dire beignets. Chez les Tunisiens, ces délices ronds et dorés (prononcer avec l’accent : bambalouni) sont devenus un symbole, un emblème culturel. Aucune fête n’existe sans eux. Ils sont la famille, la tradition, le soleil, le refuge, la joie… Et le parfum de cette Tunisie qui coule dans les veines d’Aurélie Saada et qu’elle ne connait qu’à travers les souvenirs de ses parents, ses grands-parents et tous ses ancêtres.

Mélanie Masson est allée à sa rencontre lors de son concert évènement au 6MIC à Aix-en-Provence.

Prise de son Bertrand Montandon

Aurélie Saada et Mélanie Masson à l'occasion de leur rencontre au 6MIC d'Aix pour France Bleu Provence © Radio France - Mélanie Masson

"Chez moi, on aime comme ça...dans la cuisine de l'amour".

Voici quelques mots de la chanson Bomboloni , titre de l'album solo d'Aurélie Saada. Une consolation gourmande au chaos du monde, une caresse où se mélangent flûte d'une douceur infinie, mélodies entêtantes, piano acoustique, ambiance 60's parfois, jasmin et fleur d'oranger toujours. Voilà l'effet désiré, qu'aura sur vous cet album, tout comme la tournée qui commence chez nous à Aix-en-Provence !

"Des recettes pour oublier", citons encore, parce que les paroles sont savoureuses dans la simplicité, voilà ce que nous propose Aurélie Saada que vous avez connue en duo avec Brigitte, sur FBP, et que vous allez déguster en solo...

N'oubliez pas d'aller l'applaudir ce mercredi 18 janvier 2023 au 6MIC à Aix, où ce week-end à l'HyperWeekendFestival de Radio France, ici ou ailleurs...Parce que même si elle nous fait un bien fou, Aurélie Saada enlace parfois son chagrin, fait preuve de courage pour traverser les épreuves et a besoin d'être encouragée, soutenue. N'est-ce pas ça, au fond, l'amour ?

En ce blue monday, le jour le plus déprimant de l'année dit-on, celle qui a le cœur entre Paris et la Tunisie, est mon invitée sur cette radio, France Bleu Provence, la vôtre, qui sent la Méditerranée, et croyez-moi, c'est une joie.

Allez, on part en voyage musical et culinaire avec Aurélie Saada !

Mélanie Masson