Avec "La tempête", l'Alsacien Elliott espère bien représenter la France à l'Eurovision 2022

Ultime préparatif et toute dernière ligne droite pour le Haut-Rhinois Elliott Schmitt. L'Alsacien fait partie des 12 candidats en lice pour représenter la France à l'Eurovision. Pour le faire gagner, il faut voter pour lui ce 5 mars sur France 2 dans "Eurovision France : c'est vous qui décidez"!

La tempête, c'est le titre de sa chanson.

Chanson qu'il interprétera ce samedi 5 mars sur France 2 dans l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez" ! Car oui, c'est vous qui décidez. Vos votes feront la différence et détermineront le celui ou celle qui représentera la France à l'Eurovision.

Sur France Bleu Alsace, notre candidat est tout choisi. Il s'appelle Elliott Schmitt, il a 24 ans, il est originaire de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin.

Son secret pour vous séduire et mettre "la tempête" sur le plateau de France 2 "être le plus authentique, le plus sincère...et délivrer toutes les émotions que j'ai à délivrer".

J'ai toujours su que je voulais être chanteur"

Bercé par la maitrise des garçons de Colmar qu'il a intégré lorsqu'il avait 7 ans, Elliott n'est pas un inconnu du grand public, il a déjà participé à The Voice sur Tf1 en 2016, il avait 14 ans, et ce soir-là, la "coach" avait fait pivoter son fauteuil.

Clin d'œil du destin, Jennifer est cette année la présidente du Jury de l'émission "Eurovision France : c'est vous qui décidez !".

Est-ce que cela peut jouer dans la balance ? "Ca c'était tellement bien passé à The Voice se souvient Elliott. Elle va évidemment rester très impartiale, mais j'ai vraiment hâte de connaitre son retour."

Du haut de ses 24 ans, Elliott est aujourd'hui auteur-compositeur. Il fait également du doublage de dessin animé. Biberonné au chant dès son plus jeune, Elliott a "toujours su qu'il voulait être chanteur". Le fan de Vianney et Lana Del Ray sera-t-il le candidat français au prochain concours de l'Eurovision ? A vos votes ce samedi 5 mars à 21h10 sur France 2 pour "Eurovision France : c'est vous qui décidez !"