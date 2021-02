Avoir 20 ans en 2021 : découvrez la chanteuse Camille Schneyder

Dans le cadre de l'opération #RadioFranceAvecLaJeunesse et la journée spéciale Avoir 20 ans en 2021, France Bleu vous fait découvrir Camille Schneyder, jeune chanteuse avec un message fort duquel votre radio se fait l'écho !

Camille Schneyder est une jeune chanteuse de 20 ans découverte dans The Voice Belgique en 2018 dans l'équipe de Vitaa et Slimane. Si elle ne remporte pas le télé-crochet, elle remporte tout de même l'attention de Vitaa qui la fait signer dans son label Indifférence Prod, aux côtés de grands noms de la chanson francophone : Camélia Jordana, Amel Bent ou encore Gims. Après un titre sur l'album VersuS de Vitaa et Slimane, Camille sort son premier single "Entre deux" évoquant l'impact d'un divorce sur un enfant. Un titre puissant, co-écrit avec Vitaa.

Avec un style bien à elle, un univers musical identifié et une rythmique travaillée, elle revient sur son "cœur entre deux chaises". Perdue entre ses parents, elle dénonce des comportements d'adultes qui se répercutent sur les enfants : "Y'a pas de gagnant, pas de plus fort, quand c'est l'enfant qui morfle".

C'est dans le cadre de la journée spéciale Avoir 20 ans en 2021 sur les antennes de Radio France que France Bleu vous fait découvrir cette jeune artiste au futur prometteur. Alors que toute une génération se sent sacrifiée par les contraintes sanitaires liées à la COVID qui réduisent les possibilités professionnelles et personnelles, cette génération Z se montre combattante, bienveillante et solidaire. France Bleu se fait l'écho de ses initiatives, mais aussi des difficultés, à travers toute la France.

