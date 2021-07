Bach se réinvente au festival Les Musicales de Sarlat

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova pour Bach Mirror

Du 18 au 22 août, découvrez au Jardin des Enfeus de Sarlat, artistes internationaux et jeunes talents autour d'un programme varié.

Cinq concerts vous seront proposés, dont "Bach Mirror" le 22 août, par le duo Vassilena Serafimova, au marimba et Thomas Enhco, au piano. Les deux artistes, adeptes de la croisée des genres, vous partageront leur réinterprétation de Jean-Sébastien Bach. Une version moderne des œuvres du grand compositeur, une réinvention totale, avec notamment ce marimba, percussion mélodique, joué à merveille par la bulgare Vassilena Serafimova, ainsi que par l'esprit jazz apporté par le pianiste français Thomas Enhco. Une interprétation parfois douce, parfois fantaisiste, souvent intrigante, mais toujours juste.

Découvrez les par exemple avec "Miroirs", tiré de leur album Bach Mirror :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova vous transporteront pour sûr à travers leur miroir de Bach, pour un concert de clotûre magique du festival "Les Musicales" de Sarlat. Rendez vous au Jardin des Enfeus à 20h30 le dimanche 22 août.

A découvrir aussi au programme des Musicales :

Le mercredi 18 août, une soirée d'ouverture avec Geneviève Laurenceau au violon, Nicolas Stavy au piano et Guillaume Martigné au violoncelle. Les compositeurs Prokovief et Chostakovitch seront à l'honneur au Jardin des Enfeus à 20h30.

Le lendemain, jeudi 19 août, c'est un récital de piano qui vous sera proposé par Mira Yevtich, sur des musiques de Brahms, Chopin et Moussorgsky, toujours au Jardin des Enfeus à 20h30.

Le vendredi 20 août, c'est le lauréat du Concours International de piano d'Ile de France qui vous proposera son récital, à 20h30 également.

Enfin, le samedi 21 août, le Jardin des Enfeus vous accueille pour "Boutès ou le désir de se jeter à l'eau" : un spectacle littéraire et musical, de et avec Pascal Quignard et Aline Piboule au piano.

Plusieurs tarifs pour voir les concerts : 25€ en tarif plein, sauf pour le concert d'ouverture à 18€, pour les moins de 18 ans, les concerts sont à 10€. Vous pouvez aussi vous procurer un pass festival pour les 5 concerts à 100€. Billets à réserver sur le site du centre culturel de Sarlat ou par téléphone au 05 53 31 09 49

Pour tous les concerts, votre pass sanitaire vous sera demandé dès 18 ans.