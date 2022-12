Bakian en concert au Casino de Paris le 12 décembre !

Inspiré par Imagine Dragons ou encore OneRepublic, Bakian se réinvente et revient avec un nouveau projet prévu pour 2023 avec trois premiers titres déjà disponibles dont "Tout emporter" :

C'est donc au Casino de Paris, le 12 décembre que Bakian inaugurera ses nouveaux titres dans un concert annonciateur d'une tournée à venir. Retrouvez toutes les informations juste ici ! Avec ses chansons et ce concert, c'est un nouveau départ prometteur qui s'annonce pour Bakian.

Passionné de sport et ancien Champion de Karting au début des années 2000, il évolue régulièrement avec la “Star Team For The Children” , présidée par S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco.